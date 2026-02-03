LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Renato Favero è bronzo nell’inseguimento! Balsamo ci prova nell’Omnium
Renato Favero conquista il bronzo nell’inseguimento agli Europei di ciclismo su pista. La gara si è conclusa con una prestazione solida, portando a casa la medaglia dopo una finale combattuta. Intanto, Balsamo si prepara nell’Omnium, cercando di fare meglio nelle prossime manche. La giornata si apre con le prime finali, e gli appassionati seguono con attenzione le emozioni che arrivano da questa rassegna continentale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10: E’ il momento della prima manche della finale per il bronzo della velocità femminile: Lysenko contro Friedrich 18.08: Oro per il russo Gonov che si impone in 4’03?491, argento per il danese Skivild. Il miglior tempo di questa sessione appartiene all’azzurro Favero che ha disputato una grande giornata di gare 18.07: In testa Gonov a metà gara 18.03: Ora la finale per l’oro tra il danese Skivild e il russo Gonov 18.02: PRIMATO PERSONALE PER RENATO FAVERO CON 4’01?749! Che crescita di questo ragazzo che va a prendersi una medaglia pesante. Nome nuovo da coltivare per l’Italia! 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
Oggi i Campionati europei di ciclismo su pista si sono accesi con diverse emozioni.
