LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | al via le batterie dello scratch maschille

Questa mattina sono partite le batterie dello scratch maschile agli Europei di ciclismo su pista 2026. La competizione è entrata nel vivo con 70 atleti in gara nelle prime batterie, dando il via a una giornata di corsa emozionante e piena di adrenalina. La diretta continua con aggiornamenti e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:32 Si parte dalle batterie dello scratch maschile. Nella prima saranno al via: 70. Drijver Bertold – HUN 71. Johansson Gustav – SWE 72. Narciso Diogo – POR 73. Kornilovs Vitalijs – LAT 74. Hansen Aagaard Tobias – DEN 75. Fitzgerald Maximilian – IRL 76. Peterlin Nejc – SLO 77. Vogel Alex – SUI 78. Savekin Ilya – AIN 79. Tidball William – GBR 80. Vandenbranden Noah – BEL 81. Grondin Donavan – FRA 82. Smolynets Oleh – UKR 10:29 Alle 12:42 inizieranno le qualificazioni dell'inseguimento individuale maschile: speranze azzurre affidate a Renato Favero ed Etienne Grimod.

