LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Italia per il bronzo nella team sprint maschile! Baima quinta nella scratch race

L’Italia si gioca il bronzo nella team sprint maschile agli Europei di ciclismo su pista. La gara è ancora in corso e i nostri atleti stanno dando il massimo per salire sul podio. Nel frattempo, Baima si trova in quinta posizione nella scratch race, cercando di risalire dopo un avvio difficile. Intanto, la corsa è stata momentaneamente neutralizzata a causa di una caduta, con il portoghese coinvolto in una brutta botta. La tensione resta alta e tutti aspettano aggiornamenti.

17.58: Altra caduta, gara neutralizzata. Brutta botta per il portoghese 17.57: Eliminato l'irlandese 17.56: Eliminato lo sloveno 17.56: Eliminato il russo C'è una caduta, gara neutralizzata 17.53: Fuori l'austriaco 17.53: Eliminato l'ucraino 17.52: Fuori il polacco 17.52: Eliminato il bielorusso 17.51: Out la Spagna 17.50: Eliminato il greco 17.49: Out Svezia 17.45: Questa la lista di partenza della eliminazione maschile. Per l'Italia c'è Davide Boscaro: Bor Ebner (SLO) Tobias Hansen Aagaard (DEN) Mats Poot (SUI) Davide Boscaro (ITA) Jules Hesters (BEL) Carlos Salgueiro (POR) Matti Dobbins (IRL) Oleh Smolynets (UKR) Ilya Savekin (AIN) Gustav Johansson (SWE) Bertold Drijver (HUN) Tim Torn Teutenberg (GER) Ramazan Yilmaz (TUR) Kiryl Hutsko (AIN) Nikolaos Manthos (GRE) Yanne Dorenbos (NED) William Tidball (GBR) Donavan Grondin (FRA) Franz-Josef Lasser (AUT) Adam K?enek (CZE) Alan Banaszek (POL) Sebastian Mora Vedri (ESP)

