LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Favero in finale per il bronzo!

Oggi in pista si svolge la finale per il bronzo agli Europei di ciclismo su pista 2026. Favero si prepara a sfidare il britannico Matthew Bostock nella “finalina”. L’azzurro ha ottenuto il quarto posto nell’ultima batteria con un tempo di 4:03 e ora cerca di conquistare il terzo gradino del podio. La gara è in diretta e i tifosi italiani sono pronti a tifare per il loro atleta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 L'azzurro sfiderà nella "finalina" il britannico Matthew Bostock, che nell'ultima batteria ha ottenuto il quarto posto con il tempo di 4:03.745, più di un secondo più lento dell'azzurro. Un po' di sfortuna per il talento classe 2005, con un decimo in meno infatti si sarebbe addirittura qualificato alla finale per l'oro! 13.53 Tornano in pista adesso gli sprinter! Agli ottavi di finali ci sarà anche l'azzurro Minuta, per lui sfida difficilissima contro il francese Derache. 13.50 E' dentro Favero! L'azzurro rimane terzo e correrà per il bronzo! Grimod scivola al sesto posto, scavalcato anche dal britannico Bostock.

