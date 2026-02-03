LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | grandi prestazioni di Favero e Grimod nell’inseguimento!

Durante la finale degli Europei di ciclismo su pista, Favero e Grimod hanno regalato emozioni agli spettatori. Favero si è mosso in testa fino a 125 metri dal traguardo, ma ha perso il ritmo negli ultimi istanti, lasciando la vittoria sfuggirgli di poco. Grimod ha dato il massimo, ma alla fine non è riuscito a superare gli avversari. La gara si è conclusa con un finale tirato e molti tifosi ancora in attesa di scoprire i risultati ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 L'azzurro è rimasto in prima posizione fino a 125 metri dal traguardo! La stanchezza gli ha giocato un brutto scherzo nell'ultimo mezzo giro di gara. La sua prova rimane comunque eccezionale! 13.26 E' secondo Favero! Ottima la prova del giovane ciclista che mantiene la testa fino al terzo km. Come Grimod anche lui ha accusato gli ultimi mille metri, terminando in seconda piazza con il tempo di 4:02.391. Solo un decimo peggio del russo Gonov! 13.24 Che partenza dell'azzurro! Favero è primo a metà gara! Speriamo non accusi alla distanza. 13.23 Adesso è il monento di Favero! La speranza è che anche lui possa essere autore di un'ottima prestazione, puntando magari ad abbassare il proprio primato personale.

