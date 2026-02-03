LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Balsamo risale la classifica con la tempo race Favero in finale per il bronzo

Questa mattina agli Europei di ciclismo su pista, Balsamo ha fatto una grande rimonta nella prova a cronometro, salendo in classifica. Favero invece è riuscita a qualificarsi per la finale del bronzo. La gara è ancora in corso, e gli aggiornamenti continuano in diretta. Per ora, è tutto da OA Sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Per il momento è tutto amici di OA Sport. La Diretta Live degli europei di ciclismo su pista termina momentaneamene qui. Le gara riprenderanno nella sessione pomeridiana a partire dalle 16.20. 14.38 Dopo le prime due gare in testa c'è mla belga Bossuyt con 74 punti, dietro di lei completanto il podio Morris con 72 e Teutenberg con 66. Elisa Balsamo risale un po' di posizioni e a metà omnium si piazza in undicesima posizione con 40 punti. Il podio, considerando anche il peso della corsa a punti finale, non è irraggiungibile. 14.35 Ecco l'ordine d'arrivo: 1 GBR MORRIS Anna 34 2 BEL BOSSUYT Shari 9 3 NOR STENBERG Anita Yvonne 3 4 ITA BALSAMO Elisa 2 5 FRA COPPONI Clara 1 6 DEN FIALLA Dam Ida 1 7 NED van BELLE Lisa 1 8 GER TEUTENBERG Lea Lin 1 9 SUI ANDRES Michelle 1 8 CZE ŠEV?ÍKOVÁPetra 0 11 IRL O BRIEN Aoife 0 12 AIN VALGONEN Valeriya 0 13 POL TRACKA Maja 0 14 POR CAMPOS Daniela 0 15 LTU GEDRAITYT? Akvile 0 16 108 BUL NELSON Lucy May0 17 AIN TSERAKH Hanna 0 18 ESP ANGUELA YAGUEZ Eva -17 19 UKR USHAKOVA Milana -20 20 SVK JEN?UŠOVA Nora -20

