LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Balsamo cerca il riscatto nella tempo race

Questa mattina, agli Europei di ciclismo su pista, Marta Balsamo affronta la prova contro il tempo nella seconda sessione dell’omnium femminile. Dopo le prime gare, la campionessa italiana cerca di risalire la classifica e migliorare il risultato. La gara è in corso e gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 E' iniziata la seconda prova dell'omnium femminile! Balsamo cercare di risalire la classifica in questa tempo race. 14.17 Sono finite tutte le heat degli ottavi di finali della sprint; gli ultimi due corridori che si aggiudicano il passaggio del turno sono il ceco Topinka e il britannico Ledingham-Horn. 14.14 In questa prova viene assegnato 1 punto al primo atleta che passa sul traguardo ad ogni giro, in più vengono assegnati 20 punti a chi riesce a guadagnare un giro sul gruppo. Al termine dei giri previsti chi ha più punti ovviamente vince. Una prova senza un attimo di respiro, che premia i corridori in grado di unire resistenza ad uno spiccata dote di sprinter.

