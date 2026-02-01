LIVE Atletica World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA | si parte con la velocità poi tanto mezzofondo
Questa sera si accendono i motori a New York per la tappa del World Indoor Tour. La prima parte della serata è dedicata alle gare di velocità, con gli atleti che cercano di mettere subito in chiaro le loro intenzioni. Poi, spazio al mezzofondo, dove si sfidano i migliori per ottenere punti importanti in vista dei Mondiali indoor di Kujawy Pomorze. Molti dei partecipanti vedono questa gara come un passo cruciale verso l’appuntamento di marzo, senza perdere di vista la lunga stagione che si chiuderà a settembre con il World Athletics Ultimate Championship. La ser
CL ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49: Molti degli atleti al via utilizzano questo segmento della stagione come passaggio chiave verso i Mondiali indoor di Kujawy Pomorze 2026, in calendario a marzo, senza perdere di vista una stagione all’aperto che culminerà con il World Athletics Ultimate Championship di settembre. New York, come spesso accade, diventa così crocevia di ambizioni, forma fisica e spettacolo puro. 21.46: Dopo l’esordio spettacolare e ricco di primati a Boston, il World Indoor Tour fa tappa a New York per uno degli appuntamenti più iconici dell’intera stagione indoor: i Millrose Games, in programma domenica 1 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: spettacolo assicurato nel mezzofondo
Questa sera si svolge a New York il Millrose Games 2026, un evento che attira atleti da tutto il mondo.
Atletica oggi, World Indoor Tour New York 2026: orario, tv, streaming
Questa mattina si apre ufficialmente la 118ma edizione dei Millrose Games a New York.
