LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | grande battaglia nel salto in lungo aumenta l’attesa per Dosso

Questa sera ad Ostrava si accende la sfida nel salto in lungo ai Mondiali Indoor. Mattia Furlan risponde con un grande salto da 8 metri, dimostrando di essere in forma e pronto a competere con i migliori. L’attenzione resta alta sulla gara, che promette di regalare emozioni fino all’ultimo tentativo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 SALTO IN LUNGO – MATTIAAA FURLANIIII!!! Risposta da campione dell’azzurro che salta a 8.30, sigla il nuovo record del meeting e ritorna in testa alla classifica. Tocca ora a Tentoglou. 18.39 SALTO IN LUNGO – Nullo il quinto salto di Saraboyukov. 18.38 SALTO IN LUNGO – Al termine del quarto turno Tentoglou è in testa con 8.23 davanti a Furlani (8.22), Saraboyukov (8.21), Montler (8.01), Juska (7.76), Jarvinen (7.37) e Curkovic (7.37) 18.36 400 METRI – Questa la start list della finale A maschile: 3 31 Aug 96 46.21 CZE MÜLLER Vít 4 5 Mar 08 46.36 46. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Ostrava 2026

Questa sera a Ostrava si accendono i riflettori sull’atletica con il World Indoor Tour.

Ultime notizie su Ostrava 2026

