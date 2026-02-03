LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | inizia il meeting attesa per Dosso
Alle 16.37 il meeting di atletica indoor a Ostrava prende il via sotto gli occhi degli appassionati. Enzo Diessl conquista la vittoria con un tempo di 7.69, migliorando il suo primato stagionale. La gara si anima subito, con gli atleti pronti a dare il massimo. Attesa per i prossimi risultati, mentre i tifosi seguono con interesse la linea diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Vittoria per Enzo Diessl in 7.69, primato stagionale, davanti a Czykier (7.69) e Trajkovic (7.72) 16.36 Partiti! 16.34 Questa la start list della seconda batteria: 2 20 Mar 04 7.80 7.93 200 CZE ŠTEFKO Št?pán 3 30 Sep 06 7.87 7.87 CZE ZACH Matyáš 4 6 Jun 04 7.64 7.76 18 AUT DIESSL Enzo 5 10 Aug 92 7.48 7.57 45 POL CZYKIER Damian 6 26 Sep 03 7.61 7.61 56 FRA CINNA Erwan 7 17 Mar 02 7.51 82 CYP TRAJKOVIC Milan 8 10 Feb 99 8.10 8.13 835 CZE VOJTEK Jan 16.31 Vittoria per Szymanski in 7.57, davanti ad Edwards (7.60) e Kolomaznik (7.62), che firma il proprio primato personale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Ostrava World
LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou! Zaynab Dosso nei 60 metri
Questa mattina a Ostrava si apre il meeting di atletica dell’Indoor Tour, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.
LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, si parte con i 60 m ostacoli
Domani a Ostrava si accende il primo appuntamento della stagione indoor con il World Indoor Tour.
Ultime notizie su Ostrava World
Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: storico record del mondo di Hoey negli 800! Ihemeje non decolla, sconfitto Lyles; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky.
Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it
LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: spettacolo assicurato nel mezzofondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Millrose Games 2026, meeting internazionale in ... oasport.it
World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava #SkySport x.com
COUNTDOWN The road to the Indoor Tamburello World Championship has officially begun. 25 days to go until passion, skill and adrenaline meet on the court. The tamburello world is getting ready for something special. Are you ready to be part of it - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.