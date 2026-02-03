LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | Furlani in pedana Arese non brilla

In diretta da Ostrava, si continua a seguire il World Indoor Tour di atletica. Furlani si mette in gioco sulla pedana, mentre Arese fatica a trovare la stessa brillantezza delle ultime gare. Intanto, Saraboyukov risponde a Furlani con un salto a 8 metri, tenendo alta la tensione tra gli atleti in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 SALTO IN LUNGO – Saraboyukov risponde a Furlani! Il 2004 bulgaro atterra a 8.21 e si porta in testa alla classifica in virtù della seconda misura migliore 18.19 SALTO IN LUNGO – Prima misura della serata per Tentoglou che atterra a 7.96 e si inserisce quarta posizione. 18.17 SALTO IN LUNFO – FURLANIIIII!!! Primo squillo del fuoriclasse azzurro che atterra a 8.21 e balza nettamente al comando della gara. 18.16 SALTO IN LUNGO – Al termine del secondo tentativo Saraboyukov è in testa con 8.02 davanti a Montler (8.01), Furlani (7.95), Juska (7.76), Jarvinen (7. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Ostrava è iniziato il World Indoor Tour di atletica.

Questa mattina a Ostrava si apre il meeting di atletica dell'Indoor Tour, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno.

