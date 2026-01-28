Coltelli in macchina due denunce Nei guai anche una ventiseienne

Durante un'operazione di controllo nel territorio della Spezia, i carabinieri hanno scoperto due persone con coltelli in macchina. La coppia, un uomo e una donna, è stata denunciata per porto di armi, mentre una ventiseienne è finita nei guai per avere tenuto i coltelli come se fossero semplici accendini.

Coltelli pericolosi tenuti in automobile come fossero semplici accendini. Nel corso dei controlli del territorio disposti dalla compagnia dei carabinieri della Spezia i militari coordinati dal capitano Walter Calandri hanno denunciato due persone, un uomo e una donna, per porto di armi. Un 53 enne di origine marocchina, residente alla Spezia, è stato fermato alla guida a Porto Venere e in auto deteneva un coltello da cucina con lama di oltre 8 centimetri. Denunciata in stato di libertà anche una donna di 26 anni controllata a Migliarina e trovata in possesso di un coltello da cucina con lama di circa 7 centimetri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coltelli in macchina, due denunce. Nei guai anche una ventiseienne Approfondimenti su Spezia Carabinieri Bergamo, due denunce per vendita di merce contraffatta. Nei guai anche un minorenne A Bergamo, due persone, tra cui un minorenne, sono state denunciate per vendita di merce contraffatta. Coltelli e hashish in auto: due nei guai dopo i controlli dei carabinieri Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Spezia Carabinieri Argomenti discussi: Coltelli in macchina, due denunce. Nei guai anche una ventiseienne; Guida ubriaco un’auto 'sparita' dal leasing: fermato 60enne con coltelli e taglierini; Nell’auto con targa polacca, chiama il marito per evitare la multa: vigili aggrediti con un coltello; Fermati due giovani su un’auto rubata a Montebelluna: uno trovato con coltelli e cocaina. Coltelli in macchina, due denunce. Nei guai anche una ventiseienneColtelli pericolosi tenuti in automobile come fossero semplici accendini. Nel corso dei controlli del territorio disposti dalla compagnia dei carabinieri della Spezia i militari coordinati dal capitan ... lanazione.it Tirapugni, coltelli e hashish: in due nei guaiTirapugni e due coltelli nell’auto, nei guai un ventenne. Nel corso dei controlli svolti nei giorni scorsi dalla sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata, è stato fermato e ... ilrestodelcarlino.it «Appena ci hanno visti, hanno lanciato mazze e coltelli dalla macchina. » All’alba la polizia ha fermato e identificato ottanta tifosi della Lazio al casello di Monte Porzio Catone, sull’A1. Il gruppo, di ritorno dalla trasferta a Lecce e viaggiando su van e auto, era - facebook.com facebook Sassari, si aggira tra le auto con fare sospetto: addosso coltelli e grimaldelli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.