Carney e i No Trump Fronte folto ma diviso L’Ue non fa il salto politico

L'incontro tra Carney e i leader No Trump evidenzia una Ue divisa e ancora lontana da un salto politico significativo. Dopo Davos, alcuni segnali indicano cambiamenti, ma molte questioni rimangono aperte. Il professore Gianluca Pastori analizza i recenti sviluppi nelle relazioni internazionali, sottolineando come le posizioni delle potenze e le dinamiche europee continuino a influenzare il quadro globale.

Roma, 23 gennaio 2026 – Gianluca Pastori ( foto ), professore di Storia delle relazioni tra Nord America ed Europa alla Cattolica di Milano, dopo Davos è cambiato davvero il mondo? “È stato un passaggio importante, ma molto si poteva intravedere anche alla vigilia di Davos, dove Trump ha ribadito l’intenzione di non usare la forza contro la Groenlandia e ha attaccato le precedenti amministrazioni americane”. Non è la prima volta. “È stato un messaggio rilevante sul fronte domestico, segno della volontà della presidenza Usa di procedere nella strada della polarizzazione interna. Il secondo obiettivo di Trump è stata l’Unone europea”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Trump attacca il Venezuela: il silenzio dei leader Ue di fronte all’aggressioneDopo l’intervento statunitense contro il Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro, l’Unione Europea e l’Italia mantengono un atteggiamento di silenzio.

