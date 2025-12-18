Negli ultimi cinque anni, l'adesione agli screening oncologici ha registrato un progresso significativo, coinvolgendo anche le regioni del Sud. Tuttavia, permangono ancora disparità tra Nord e Sud del Paese, evidenziando la necessità di continuare a promuovere la prevenzione e garantire un accesso equo ai servizi di diagnosi precoce.

© Iltempo.it - Tumori, in 5 anni migliorata adesione a screening ma resta gap Nord-Sud

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - In 5 anni (2020-2024) è migliorata l'adesione ai programmi di prevenzione oncologica secondaria, anche nel Meridione. Restano però importanti differenze fra Nord e Sud. Nel 2024 sono state invitate 16.218.860 persone e 6.481.002 hanno effettuato i test di screening. Per la mammografia nel 2024 la copertura ha raggiunto il target accettabile, pari al 50%, ma vi sono sensibili differenze geografiche con valori pari al 62% al Nord, al 51% al Centro e al 34% al Sud. E' quanto emerge dalla 15esima edizione del rapporto 'I numeri del cancro in Italia 2025' dell'Associazione di oncologia medica, frutto della collaborazione tra Aiom, Airtum (Associazione italiana registri tumori), Fondazione Aiom, Osservatorio nazionale screening (Ons), Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), Passi d'Argento e della Società italiana di anatomia patologica e di citologia diagnostica (Siapec-Iap), presentato questa mattina a Roma a Palazzo Baldassini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Sanità, Colavita (Molise): “Ancora evidente gap Nord-Sud ma la situazione migliora”

Leggi anche: Atrofia muscolare spinale: due anni di screening neonatale in Lombardia. Adesione al 98%

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tumori, in 5 anni migliorata adesione a screening ma resta gap Nord-Sud - 2024) è migliorata l'adesione ai programmi di prevenzione oncologica secondaria, anche nel ... iltempo.it

Tumori. Nel 2025 stimati in Italia 390mila nuovi casi. In 10 anni calano del 9% i decessi al Sud. Il 15% delle pazienti cambia regione per la chirurgia mammaria - Stabili le diagnosi rispetto al 2024, ma ieri per la prima volta la Commissione Europea ha registrato un calo assoluto. quotidianosanita.it