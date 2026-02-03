L’Italia luogo di ritrovo per gli antagonisti di tutta Europa | inquietante Report Europol

L’Italia si sta trasformando in un punto di riferimento per gli antagonisti provenienti da tutta Europa. Questo emerge da un inquietante report di Europol, che mette in luce un aumento di movimenti e gruppi che si oppongono alle istituzioni. La situazione non permette di scherzare o minimizzare: alcuni esponenti della sinistra cercano di giustificare o di minimizzare la violenza, ma i fatti parlano chiaro. La presenza di questi gruppi cresce e l’allarme è alto.

Non è il caso di scherzare, giustificare o sciacallare sui violenti come fanno alcuni esponenti della sinistra. "Un inquietante report di Europol conferma quello che abbiamo denunciato chiedendo un dibattito al Parlamento europeo sulle violenti reti internazionali di antagonisti: dalla "Banda del martello" ad "Antifa", l'Italia di Giorgia Meloni è al centro dell'odio rosso. Nessuno può più permettersi di fingere di non accorgersene". E' l'allarme lanciato dai suoi canali social da Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al Parlamento europeo. La preoccupazione nasce dal report di Europol 2025 sulla " Situazione e sul trend del terrorismo", riportato dal Giornale.

