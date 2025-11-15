I Mulner il circolo più antico | luogo di ritrovo da 187 anni Universitari e pensionati bevono vino e discutono

Ravenna, 15 novembre 2025 – È il più vecchio circolo culturale-ricreativo di Ravenna, è vicino ai 190 anni che si completeranno nel 2028: è il circolo ‘I Mulner ’ di via Lametta che in breve tempo, con un nuovo direttivo, ha triplicato il numero dei soci giungendo a 750 tessere, moltissime le donne (una, Ilva Tabanelli, è nel consiglio), e soprattutto ha azzerato le perdite di anni precedenti, sta vivendo una stagione fatta di consolidate iniziative culturali, sociali e ricreative e soprattutto sta sperimentando come l’atmosfera del ‘circolo’ stia sempre più interessando anche i ragazzi, gli universitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

