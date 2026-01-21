AssoDistil evidenzia come l’Italia non sfrutti appieno il potenziale dei biocarburanti, rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. Nonostante l’interesse del governo e l’attenzione del ministro delle Imprese Adolfo Urso, le aziende del settore segnalano una mancanza di azioni concrete per integrare i biocarburanti nella transizione green del settore auto. La questione riguarda l’opportunità di valorizzare risorse e innovazione in un contesto europeo più attento alla sostenibilità.

Mentre da mesi il ministro delle Imprese Adolfo Urso insiste sulla necessità di inserire i biocarburanti nel programma di transizione green del settore auto, c’è un potenziale aiuto che – secondo le aziende del settore – il governo continua a ignorare, a differenza di altri Paesi europei. Insomma, da un lato l’esecutivo critica la postura europea riguardo al processo di elettrificazione e si dice in prima linea per ammorbidire le regole; dall’altro non muove un dito sul bioetanolo nonostante rappresenti una soluzione immediata per una parziale defossilizzazione dei trasporti. L’Italia resta indietro: “Forti interessi in gioco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - AssoDistil suona la sveglia al governo sui biocarburanti: “L’Italia non sfrutta il potenziale, a differenza di altri Paesi Ue”

