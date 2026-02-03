L’Irpinia piange Mario Barretta | il ricordo che unisce chi lo ha amato

L’Irpinia piange Mario Barretta, morto improvvisamente lasciando senza parole amici e familiari. La notizia si è diffusa in silenzio, ma ha colpito profondamente chi lo conosceva. Barretta era molto stimato nella comunità e la sua scomparsa ha creato un vuoto difficile da colmare. Ora tutti ricordano i momenti condivisi e si uniscono nel dolore.

Tempo di lettura: 3 minuti Ci sono notizie che arrivano in silenzio e che, proprio per questo, fanno ancora più rumore nel cuore. Mario Barretta, 43 anni computi poche settimane fa, originario di Atripalda, è morto a Londra alcune settimane fa, ma solo negli ultimi giorni la notizia si è diffusa, attraversando confini e distanze fino a raggiungere la sua terra. Quando è arrivata, ha lasciato sgomenti tutti: la famiglia, gli amici, una comunità intera che si è fermata davanti a un dolore difficile da nominare. Arcigay ha raccontato questo smarrimento con parole cariche di umanità, spiegando di aver scelto inizialmente il silenzio, un silenzio necessario, «per rispetto di questo momento così difficile per la famiglia di Mario e per tutti gli amici che gli hanno voluto bene e che continueranno a volergliene».

