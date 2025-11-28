Tondelli vive al Carducci i racconti di chi lo ha letto e amato

Quicomo.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 Novembre 2025 h. 18 presso iconica e storica Associazione Carducci di Como, si ricorda un grandissimo scrittore. Pier Vittorio Tondelli, nel 70 esimo della nascita e si ricorda che la città di Rimini sta celebrando il 40° anniversario della pubblicazione del suo celebre romanzo Rimini. 🔗 Leggi su Quicomo.it

