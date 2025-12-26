Peschici piange Enzo D’Amato | addio allo studioso che ha dedicato una vita a Kalena

È scomparso all’età di 84 anni, nel giorno di Natale, Enzo D’Amato, studioso di Peschici. È stato “colonna portante della battaglia civile per restauro e fruizione dell’Abbazia di Kalena”, come ricordano Teresa Maria Rauzino e gli amici del Centro Studi Martella. Fondamentale il suo dossier. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

