L’ira di Salvini per l’addio di Vannacci | Conta il popolo non Re o generali Sono deluso e amareggiato

Matteo Salvini si mostra deluso e amareggiato dopo l’addio di Roberto Vannacci alla Lega. Il leader del partito replica con toni duri, sottolineando che per lui conta il popolo, non i Re o i generali. Salvini si dice arrabbiato? No, spiega che si sente solo deluso e amareggiato per la scelta dell’eurodeputato.

«Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato ». Così il leader della Lega Matteo Salvini risponde all’ addio dell’eurodeputato Roberto Vannacci al partito. E lo fa in un lungo post social dove premette tutte le opportunità che il partito ha messo a disposizione dell’ex generale fin da subito. «La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre sedi e di Pontida, tanto a lui quanto ai suoi collaboratori più stretti. Gli abbiamo offerto l’opportunità di essere candidato con noi in ogni collegio alle elezioni europee, io come tanti altri leghisti l’ho votato e fatto votare, lo abbiamo proposto come vicepresidente del gruppo dei Patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito», scrive Salvini.🔗 Leggi su Open.online

