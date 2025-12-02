L’altro ispettore | tutto quello che c’è da sapere sulla serie in onda su Rai 1

L’altro ispettore: trama, cast, attori, episodi, quante puntate, storia vera, anticipazioni, location, streaming della serie ispirata a fatti realmente accaduti in onda su Rai 1. L’altro ispettore è la nuova serie in onda su Rai 1 in prima serata dal 2 dicembre 2025 con protagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci. Una fiction che tratta di casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, approfondendo il tema della sicurezza sul lavoro. Alessio Vassallo interpreta Domenico Dodaro, un ispettore che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme all’interno delle aziende. Ambientata a Lucca, la serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare quando le regole non sono rispettate. 🔗 Leggi su Tpi.it

