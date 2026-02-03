L' invisibile su Rai1 racconta la cattura di Matteo Messina Denaro nel cast anche Levante e Leo Gassmann

Questa sera su Rai1 va in onda “L’invisibile”, la miniserie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro. Nel cast ci sono anche Levante e Leo Gassmann, che interpretano i protagonisti di questa storia. La serie ripercorre i momenti chiave dell’arresto e mostra i retroscena di una delle operazioni più attese degli ultimi anni.

