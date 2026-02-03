L' invisibile su Rai1 racconta la cattura di Matteo Messina Denaro nel cast anche Levante e Leo Gassmann
Questa sera su Rai1 va in onda “L’invisibile”, la miniserie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro. Nel cast ci sono anche Levante e Leo Gassmann, che interpretano i protagonisti di questa storia. La serie ripercorre i momenti chiave dell’arresto e mostra i retroscena di una delle operazioni più attese degli ultimi anni.
“L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” debutta su Rai1 il 3 e 4 febbraio con quattro episodi in due serate. La miniserie segue i tre mesi finali dell’indagine che ha portato all’arresto del boss dopo quasi trent’anni di latitanza. Nel cast Lino Guanciale, Leo Gassman, Levante e tanti altri grandi nomi. In tv per la miniserie su Matteo Messina Denaro Martedì 3 febbraio, in prima serata, debutta su Rai1 la miniserie “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”. La fiction sarà trasmessa in due serate con quattro episodi totali e disponibile anche in un unico boxset su RaiPlay. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Matteo Messina Denaro
"L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro": le prime immagini della miniserie con Lino Guanciale, Levante e Leo Gassmann. Il video
In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie
L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro è la miniserie in due puntate di Rai 1 con Lino Guanciale, Levante e Leo Gassmann. Ed è una storia vera
La cattura di Matteo Messina Denaro diventa una miniserie in due puntate su Rai 1.
L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, intervista a Lino Guanciale e Leo Gassmann
Ultime notizie su Matteo Messina Denaro
Argomenti discussi: 'L'invisibile', stasera su Rai1 il 'racconto civile' della cattura di Messina Denaro; La serie sulla cattura di Messina Denaro in onda su Rai 1: quando vedere L'invisibile; L’invisibile, la fine dell’ultimo Padrino; L’Invisibile: la miniserie Rai1 sulla cattura di Messina Denaro.
L’invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro su Rai1: cast, trama, puntate e locationTutto pronto per la messa in onda su Rai1 de L'invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro: ecco cast, trama, location e puntate. donnaglamour.it
L’Invisibile, la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro: la storia, il cast e quante puntate sonoInizia stasera, martedì 3 febbraio, L'Invisibile, in onda su Rai 1: con Lino Guanciale protagonista, la serie tv racconta la cattura di Matteo Messina ... fanpage.it
L'invisibile stasera su Rai 1 EPISODIO 1: Il Colonnello Lucio Gambera (Lino Guanciale) è a capo della squadra di Carabinieri del Ros incaricati di ritrovare il boss latitante Matteo Messina Denaro (Ninni Bruschetta). Fra gli uomini di Gambera vi sono il leale - facebook.com facebook
“L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro” va in onda in prima serata su @RaiUno stasera e domani. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione di questo progetto. Grazie per avermi voluta nel cast #linvisibile @RaiPlay x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.