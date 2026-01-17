L' Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro | le prime immagini della miniserie con Lino Guanciale Levante e Leo Gassmann Il video

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie

(askanews) – In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro – il 16 gennaio del 2023 – ecco le prime immagini della nuova miniserie prossimamente in onda su Rai 1 L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, diretta da Michele Soavi. A interpretarla Lino Guanciale nei panni del Colonnello responsabile della cattura; Levante – al secolo Claudia Lagona – che interpreta sua moglie; Leo Gassmann, nel ruolo di un esperto della squadra investigativa. È affidato a Ninni Bruschetta, invece, il ruolo di Messina Denaro. GUARDA LE FOTO Leo Gassmann, le foto più belle tra social e album di famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - "L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro": le prime immagini della miniserie con Lino Guanciale, Levante e Leo Gassmann. Il video Leggi anche: L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro: Lino Guanciale nelle prime immagini, la data della serie slitta Leggi anche: Una fiction in due puntate con Lino Guanciale e Ninni Bruschetta nei panni di Matteo Messina Denaro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le prime immagini de L'invisibile-La cattura di Matteo Messina Denaro; Le prime immagini de «L'invisibile», la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro; Lino Guanciale, la Rai fa saltare la messa in onda della serie Tv L’Invisibile: perché e quando la vedremo; L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro: Lino Guanciale nelle prime immagini, la data della serie slitta. 'L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro': le prime immagini della serie Rai - Rai 1 presenta la miniserie sulla cattura di Matteo Messina Denaro: svelati il regista Michele Soavi e gli attori protagonisti, tra cui Lino Guanciale ... it.blastingnews.com

L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro: Lino Guanciale nelle prime immagini, la data della serie slitta - Diffuse le prime immagini de L'Invisibile con Lino Guanciale, ma la serie Rai sull'arresto di Messina Denaro slitta ... fanpage.it

L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro: trama, cast completo e quante puntate sono - È uno dei titoli di punta della stagione fiction Rai 2026 e L'invisibile - ilsipontino.net

L'INVISIBILE - LA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO (2026) | Promo tv della fiction Rai

Nuova data per "L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro" - andrà in onda su Rai1 martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. - facebook.com facebook

Le prime immagini de "L'invisibile-La cattura di Matteo Messina Denaro" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.