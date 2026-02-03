L' invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro è la miniserie in due puntate di Rai 1 con Lino Guanciale Levante e Leo Gassmann Ed è una storia vera

La cattura di Matteo Messina Denaro diventa una miniserie in due puntate su Rai 1. La storia vera, raccontata in modo diretto, vede come protagonista Lino Guanciale. La serie, ideata e prodotta da Pietro Valsecchi, ripercorre gli eventi di una delle cacce più lunghe e complesse degli ultimi anni in Italia.

La storia vera della cattura di Matteo Messina Denaro arriva in tv grazie a Pietro Valsecchi, ideatore, produttore e sceneggiatore della miniserie intitolata L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, che vede protagonista Lino Guanciale. E non è una serie di mafia, è una serie il cui il punto di vista è quello dello Stato che combatte e vince. Con la regia di Michele Soavi, L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro debutta stasera, mercoledì 3 febbraio: alle 21.30 va in onda la prima puntata. Domani, giovedì 4 febbraio, la seconda ed ultima, alla stessa ora. La miniserie, che conta quattro episodi totali, sarà disponibile anche su RaiPlay, in boxset. 🔗 Leggi su Amica.it

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie

Il 16 gennaio 2023 la polizia ha preso Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra che era in fuga da più di 30 anni.

L’Invisibile - Intervista a Lino Guanciale e Leo Gassmann

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

L’Invisibile, la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro: la storia, il cast e quante puntate sonoInizia stasera, martedì 3 febbraio, L'Invisibile, in onda su Rai 1: con Lino Guanciale protagonista, la serie tv racconta la cattura di Matteo Messina ... fanpage.it

L’invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro su Rai1: cast, trama, puntate e locationTutto pronto per la messa in onda su Rai1 de L'invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro: ecco cast, trama, location e puntate. donnaglamour.it

«Il tempo stringe, abbiamo solo tre mesi per chiudere questa partita». È attorno a questa tensione che si sviluppa la miniserie “L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro”, in onda stasera e domani su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay. Il regista Mic - facebook.com facebook

Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro: “Calarmi nel male è stato un peso” x.com