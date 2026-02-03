L' invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro stasera la prima puntata della miniserie | trama e storia vera

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" La lunga caccia all’ultimo boss di Cosa Nostra diventa fiction con "L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro", miniserie in due puntate in onda oggi e domani, in prima serata su Rai 1. Oltre a raccontare l’arresto del boss, la serie narra il lavoro silenzioso, estenuante e spesso solitario di chi ha dedicato anni della propria vita a questa missione, in modo da abbracciare spettacolo e cultura civile. La trama segue la figura del colonnello Lucio Gambera, ufficiale dei Carabinieri del ROS chiamato a guidare una squadra d’élite nella caccia a Matteo Messina Denaro, latitante per trent’anni e simbolo di un potere mafioso capace di restare invisibile pur essendo ovunque.🔗 Leggi su Today.it

