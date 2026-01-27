Morbo K stasera la prima puntata della miniserie | trama e storia vera

La miniserie “Morbo K”, in onda su Rai 1, ripercorre un capitolo poco noto della Resistenza italiana, evidenziando come la medicina e la finzione possano diventare strumenti di salvezza e speranza. La narrazione si svolge in due serate, offrendo uno sguardo sulla storia vera di coraggio e resilienza durante un periodo difficile.

La nuova miniserie evento “Morbo K”, in onda su Rai 1 in due serate (oggi, 27 gennaio, e domani, 28 gennaio), racconta una pagina poco conosciuta della Resistenza italiana, dove la medicina diventa arma, la finzione salva vite e la paura può diventare speranza. Un racconto storico dove convivono il dramma e la tensione e che vuole ricordarci che anche nei momenti più bui qualcuno ha avuto il coraggio di dire “no”. La serie, diretta da Francesco Patierno, si ispira a una storia realmente accaduta, ed è ambientata nella Roma dell’occupazione nazista, quando il colonnello Herbert Kappler, capo delle SS, ricatta la comunità ebraica: cinquanta chili d’oro in appena ventiquattro ore per evitare la deportazione.🔗 Leggi su Today.it

