L' invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro il cast completo e chi sono i personaggi della miniserie tv

La miniserie di Rai 1 dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro arriva in tv tra polemiche e attese. La produzione si concentra sulla fase finale della cattura, ma evita di entrare troppo nel mito del boss. Viene mostrato chi ha contribuito a portarlo in manette, lasciando da parte le celebrazioni e puntando sui fatti. La prima puntata va in onda martedì 3 febbraio, la seconda il giorno dopo, con un cast che va a ricostruire i personaggi coinvolti in questa operazione di polizia.

Raccontare una cattura storica significa, prima di tutto, raccontare chi l'ha resa possibile. "L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro", la nuova miniserie di Rai 1 in onda martedì 3 e mercoledì 4 febbraio in prima serata, sceglie di spostare lo sguardo lontano dal mito del boss per concentrarsi su chi ha lavorato per anni nell'ombra. Due episodi tesi, asciutti, costruiti come una corsa contro il tempo, che ricostruiscono l'ultima fase della latitanza del capo di Cosa Nostra e il lavoro silenzioso di uomini e donne dello Stato.

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie

