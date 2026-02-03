L’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, latitante da più di trent’anni, diventa ora una miniserie Rai. La serie, intitolata “L’invisibile”, ricostruisce quei momenti chiave che hanno portato alla sua cattura, con Lino Guanciale nel ruolo principale. La produzione mette in scena le indagini e le operazioni di polizia, portando gli spettatori nel cuore di una delle vicende più seguite degli ultimi anni.

L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro è la nuova miniserie Rai che racconta uno degli eventi più significativi della storia giudiziaria italiana recente, ossia l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, latitante da oltre trent’anni. La fiction si distingue per la scelta di un approccio rigoroso e realista, che mette al centro non la figura del criminale, ma l’incessante lavoro dello Stato e delle forze dell’ordine. Lino Guanciale è il protagonista, nei panni del colonnello Lucio Arcidiacono, affiancato da un cast di attori di alto livello, capaci di regalare profondità al racconto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, chi interpreta Lino Guanciale e il cast completo

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

Il 16 gennaio 2023 la polizia ha preso Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra che era in fuga da più di 30 anni.

Lino Guanciale torna in tv con una miniserie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: Che emozione raccontare gli eroi nell'ombra. Sul set ci siamo commossi; La cattura di Matteo Messina Denaro, il cast completo de L'Invisibile: chi sono i personaggi della miniserie; Lino Guanciale, la Rai ci ripensa: L’invisibile (finalmente) va in onda. La nuova programmazione.

L’Invisibile, la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro: la storia, il cast e quante puntate sonoInizia stasera, martedì 3 febbraio, L'Invisibile, in onda su Rai 1: con Lino Guanciale protagonista, la serie tv racconta la cattura di Matteo Messina ... fanpage.it

Stasera Lino Guanciale dà la caccia a Matteo Messina Denaro nella miniserie L’invisibileDue puntate per raccontare gli ultimi tre mesi prima della cattura e l'arresto del boss da parte dei Carabinieri del Ros ... iodonna.it

«Il tempo stringe, abbiamo solo tre mesi per chiudere questa partita». È attorno a questa tensione che si sviluppa la miniserie “L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro”, in onda stasera e domani su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay. Il regista Mic - facebook.com facebook

Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro: “Calarmi nel male è stato un peso” x.com