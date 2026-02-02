L’Invisibile Lino Guanciale è protagonista su Rai 1 della cattura di Matteo Messina Denaro

Lino Guanciale torna in tv con una miniserie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro. La serie, intitolata L’Invisibile, va in onda questa settimana su Rai 1, martedì e mercoledì sera. La narrazione si concentra sugli ultimi anni di indagini e sulla scena che portò all’arresto del boss mafioso, interpretato da Guanciale. La fiction promette di ripercorrere i momenti chiave di una delle operazioni più seguite e discusse degli ultimi tempi.

La recente attualità e al centro de L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, la nuova miniserie di Rai 1 in onda, in prima serata, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026. Liberamente ispirata alle ultime fasi della ricerca del boss mafioso, arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent’anni di latitanza, la produzione ha per protagonisti Lino Guanciale e Ninni Bruschetta. L’Invisibile: trama e anticipazioni. Al centro della trama de L’Invisibile c’è il Colonnello Lucio Gambera (Lino Guanciale), a capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare il boss della mafia Matteo Messina Denaro (Ninni Bruschetta). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

