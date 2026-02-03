Oggi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si presenta in Parlamento per spiegare cosa è successo a Torino durante il corteo pro Askatasuna. La sua presenza arriva in un momento di forte tensione, dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La diretta dell’informativa sarà seguita con attenzione da tutti, mentre cresce la preoccupazione per quanto accaduto in città.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è atteso oggi alla Camera per un'informativa urgente sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna. L'esecutivo continua a lavorare sul pacchetto sicurezza. Già nel vertice che si è svolto ieri a Palazzo Chigi, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni, è stata ribadita la vicinanza alle forze dell'ordine da parte del governo. Da Palazzo Chigi era arrivata la proposta di votare già nell'informativa di oggi una risoluzione unitaria insieme alle opposizioni. Ma i regolamenti parlamentari non prevedono alcun voto sulle informative. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'informativa di Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino. La diretta

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha aggiornato oggi i deputati sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna.

A Torino, sono scoppiati di nuovo scontri nel fine settimana.

Argomenti discussi: L’Ice alle Olimpiadi senza compiti operativi. Piantedosi riferisce in Aula; Torino, l’obiettivo di Meloni sono le opposizioni: accostarle alle violenze; Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria; Sicurezza, Meloni chiede unità ma l’opposizione teme la trappola.

