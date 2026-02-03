Lindsay Vonn non si ferma davanti a un crociato rotto. Nonostante il dolore, la campionessa americana dice che sarà in pista domenica, sull’Olympia delle Tofane, per tentare di raggiungere il suo sogno olimpico. La sua determinazione è senza limiti, anche con un infortunio grave.

Wonder woman non si ferma neanche di fronte a un crociato rotto. Lindsay Vonn non rinuncia al suo sogno olimpico e domenica sarà in pista, sull’Olympia delle Tofane anche un crociato rotto. L’americana che si è infortunata durante la discesa libera di Crans Montana, poi annullata per le condizioni della neve e la poca visibilità, ha annunciato a Cortina la gravità del suo infortunio: “ Nel 2019 ho vinto una medaglia ai Campionati del mondo senza crociato e con tre fratture del piatto tibiale. Oggi sono tornata a sciare e mi sento stabile, mi sento forte. Il ginocchio non è gonfio e con l’aiuto di un tutore sono fiduciosa di poter gareggiare domenica ”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lindsay Vonn tra coraggio e follia: “Crociato rotto, ma sarò in pista”

Approfondimenti su Lindsay Vonn

Lindsey Vonn ha annunciato di aver subito un infortunio durante gli allenamenti, si è rotta il legamento crociato.

Lindsey Vonn ha confermato di aver rotto il crociato, ma intende comunque partecipare alle gare di domenica ai Giochi di Milano Cortina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lindsay Vonn

Argomenti discussi: Discesa libera femminile oggi: velocità, tecnica e il ritorno simbolico di Lindsey Vonn.

Come fa Vonn a gareggiare col crociato rotto? L'esperto: I muscoli compensano, ma...Il professor Massé: Sciatrici di quel livello hanno un tono muscolare talmente elevato che può ‘vicariare’ la funzione del crociato. Ma se il ginocchio dovesse cedere durante la discesa potrebbe fars ... msn.com

Lindsey Vonn, crociato rotto: cosa comporta l’infortunio (e perché può ancora gareggiare)Lindsey Vonn gareggia con il crociato rotto. Cosa significa davvero rompersi il LCA, quali sono i rischi e perché in rari casi si può continuare ... iodonna.it

Lindsay Vonn cade e mette in pericolo le Olimpiadi. Tre sciatrici cadute su sei e allora arriva lo stop. Pista pericolosa anche se provano a smentire: “errori individuali” - facebook.com facebook

Lindsey Vonn Vogue 2013 Annie Leibovitz x.com