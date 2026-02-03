Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere con una novità: Lillo Petrolo si unisce a Carlo Conti e Laura Pausini nel cast. La presenza del comico promette di portare un tocco di allegria e spontaneità alla kermesse, che quest’anno punta a rinnovarsi e coinvolgere il pubblico con nuovi volti e idee.

Il Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di un nuovo volto che promette di portare sorrisi e leggerezza sul palco dell’Ariston. Secondo indiscrezioni confermate all’Adnkronos da ambienti televisivi, Lillo Petrolo sarà uno dei coconduttori della kermesse canora più attesa d’Italia. Una notizia che sta già facendo parlare gli appassionati del Festival e che aggiunge un tocco di comicità alla prossima edizione. Il trio della conduzione. La conduzione di Sanremo 2026 vedrà dunque Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e Lillo Petrolo, formando un trio che unisce esperienza televisiva, talento musicale e ironia. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Sanremo 2026: Lillo Petrolo al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini

Approfondimenti su Sanremo 2026

Lillo Petrolo sarà il nuovo co-conduttore di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti.

Sanremo 2026 vedrà la partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice, annuncia Carlo Conti durante il TG1.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Lillo sarà coconduttore nella serata delle cover; Lillo Petrolo a Sanremo, co-conduttore nella serata delle cover; Domenica In, anticipazioni del 1 febbraio: le notizie da Sanremo 2026 e l’omaggio a Maradona; Domenica In, Mara Venier sfiora la polemica, poi Lino Guanciale in lacrime: Dolorosissimo.

Lillo Petrolo a Sanremo, co-conduttore nella serata delle cover(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Lillo Petrolo co-conduttore al Festival di Sanremo nella serata cover di venerdì 27 febbraio, insieme con Carlo Conti e Laura Pausini: è l'indiscrezione lanciata da Cinemotore ... tuttosport.com

Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a SanremoPer la seconda serata, mercoledì 25 febbraio, Conti ha già confermato la presenza di Achille Lauro come co-conduttore. Il cantante, ormai protagonista fisso del Festival sia in gara sia come ospite, ... repubblica.it

Eros Puglielli, Christian De Sica e Lillo Petrolo in tour per incontrare il pubblico di #AgataChristian - #DelittoSulleNevi nelle sale italiane. Scopri tutti gli appuntamenti e prenota il tuo spettacolo. Dal 5 febbraio al cinema. Una produzione Be Water Film. - facebook.com facebook

Evento speciale a UCI Cinemas Casoria! Il 7 febbraio alle 22:30 arriva Agata Christian: Delitto sulle Nevi con Christian De Sica, Lillo Petrolo ed Eros Puglielli pronti a incontrare il pubblico. Acquista ora il tuo posto in sala ucicinemas.it/film/agata-chr… x.com