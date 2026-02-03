Lillo co-conduttore all’Ariston | la serata delle cover si tinge di allegria

Questa sera il Teatro Ariston si anima con una serata speciale. Lillo, il comico, sarà al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini per condurre la notte delle cover. L’evento si svolge il 27 febbraio e promette momenti di allegria e musica. I tre conduttori si alternano sul palco, pronti a coinvolgere il pubblico con un mix di divertimento e emozioni. La serata si preannuncia ricca di sorprese, con le voci e le interpretazioni dei protagonisti che rendono speciale questa edizione del Festival di Sanremo.

Il comico Lillo affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini il 27 febbraio Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a. Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a una quarta serata all'insegna della risata. Sarà Lillo (Pasquale Petrolo) ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione dell'appuntamento di venerdì 27 febbraio, dedicato interamente alle cover e ai grandi successi del passato. Sebbene sia la sua prima volta nel ruolo di co-conduttore ufficiale, l'Ariston non è un territorio inesplorato per l'attore romano. Già nel 2011, infatti, Lillo aveva partecipato alla serata dei duetti insieme allo storico compagno Greg e alla band Latte e i suoi derivati, accompagnando Max Pezzali in un'esibizione rimasta nei ricordi del pubblico.

