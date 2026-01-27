Giorno della Memoria la cerimonia al Quirinale con Liliana Segre

In occasione del Giorno della Memoria, si è svolta al Quirinale una cerimonia ufficiale con la partecipazione delle autorità e di Liliana Segre, per ricordare le vittime della Shoah. Un momento di riflessione e memoria condivisa, volto a mantenere vivo il ricordo degli eventi storici e l’importanza di promuovere valori di libertà e rispetto.

Il ricordo della Shoah. Questa mattina al Quirinale si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza delle alte cariche dello Stato e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.

