Liliana Segre al Memoriale della Shoah | Nonostante quelli che mi odiano sono una donna di pace

Giovedì sera a Milano, Liliana Segre si è rivolta al pubblico al Memoriale della Shoah. La senatrice a vita ha detto chiaramente che, nonostante l’odio di alcune persone, lei resta una donna di pace. L’incontro, promosso dal Memoriale e dalla Comunità di Sant’Egidio, ha visto la sua partecipazione in un momento di forte attenzione sulla memoria dell’Olocausto.

"Malgrado tutti quelli che mi odiano, sono una donna di pace". Così la senatrice a vita Liliana Segre giovedì sera a Milano in occasione dell'incontro sulla deportazione organizzaato dal Memoriale della Shoah insieme alla Comunità di Sant'Egidio.

