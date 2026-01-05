In 350 di corsa tra pineta e mare per la Befana Run ma il maltempo ferma il tradizionale Tuffo | eventi rinviati

La Befana Run 2026 si è svolta con successo, coinvolgendo oltre 350 partecipanti tra corsa e camminata tra pineta e mare. Organizzata dalla Proloco Riviera dei Pini, la manifestazione ha promosso sport e solidarietà, offrendo un momento di aggregazione domenicale. A causa del maltempo, però, il tradizionale Tuffo della Befana è stato rinviato. Un evento che ha confermato l’importanza di iniziative sportive e comunitarie nel territorio.

Si è conclusa con oltre 350 iscritti la Befana Run 2026, la camminata e corsa ludico-motoria organizzata dalla Proloco Riviera dei Pini che ha animato la mattinata di domenica 4 gennaio all'insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà.

