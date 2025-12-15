Fatima Trotta all’Augusteo con Sapore di Mare tra nostalgia e anni ’60
Al Teatro Augusteo, ha trovato casa “Sapore di Mare – Il Musical”, un’operazione teatrale che riaccende, con sentimento e un pizzico di sfrontata nostalgia, il mito del film dei fratelli Vanzina, uscito nel 1983 e diventato, col tempo, una sorta di reliquiario affettivo della commedia nazionale. Qui, però, la memoria si fa teatro, e quel . 2anews.it
Fatima Trotta all’Augusteo con Sapore di Mare tra nostalgia e anni ’60 - Il Musical”, un’operazione teatrale che riaccende, con sentimento e un pizzico di sfrontata nostalgia, ... 2anews.it
Fatima Trotta all'Augusteo: «Il mio sapore di mare juke box degli anni ’60» - «Rispetto all’anno scorso non c’è Paolo Ruffini, che aveva il ruolo del narratore, ma ci ha lasciati per impegni di lavoro. ilmattino.it
Fatima Trotta ci presenta parte del cast di SAPORE DI MARE, in scena fino a domenica 14. PROMO ESCLUSIVA: comunicando al botteghino del teatro il codice SAPORE50 riceverete uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto, lo stesso codice può essere uti x.com
Fatima Trotta ci presenta parte del cast di SAPORE DI MARE, in scena fino a domenica 14. PROMO ESCLUSIVA: comunicando al botteghino del teatro il codice SAPORE50 riceverete uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto, lo stesso codice può essere uti - facebook.com facebook