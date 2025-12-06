Crosetto sull’attacco durissimo di Trump all’Europa | Ha esplicitato che l’Ue non gli serve la sfida è con la Cina

«La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell’avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile. Gli Stati Uniti hanno in corso una competizione sempre più difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, comportamento, deve essere letto in questo scenario. Trump ha semplicemente esplicitato che l’Ue gli serve poco o nulla in questa competizione». Sono le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in un post su X ha commentato la Strategia di sicurezza nazionale Usa. Le parole di Crosetto arrivano dopo che sono emersi i toni durissimi di Trump nella nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti: in Europa c’è il rischio di «cancellazione della civiltà» e, se «le tendenze attuali» continueranno, «il continente sarà irriconoscibile tra vent’anni o meno». 🔗 Leggi su Open.online

