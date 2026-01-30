L’era dell’Acquario Fabio Bacà a Bibbiena

Questa sera a Bibbiena, alle 21, Fabio Bacà presenta il suo nuovo libro «L’era dell’Acquario» alla Biblioteca Comunale “Giovanni Giovannini”. L’autore arriverà in città per discutere del suo lavoro, che affronta temi legati all’epoca attuale. L’evento è aperto al pubblico e promette di essere un’occasione interessante per chi vuole scoprire di più sulla sua ultima fatica letteraria.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Questa sera alle ore 21 alla Biblioteca Comunale “Giovanni Giovannini” di Bibbiena appuntamento con Fabio Bacà e il suo «L’era dell’Acquario», edito da Adelphi. La luce abbagliante e spesso bugiarda dei social, la penombra dei nostri dubbi più intimi, nel nuovo, turbinoso romanzo di Fabio Bacà. «Let the sunshine in», fa’ entrare la luce del sole, cantavano, nei remoti anni Sessanta, i protagonisti di Hair – e contro una nazione in guerra, ingozzata di «bugie mascherate da ideali», annunciavano il sorgere dell’era dell’Acquario, in cui ci sarebbero state «armonia e comprensione, tolleranza e verità». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 30 gennaio 2026, a Bibbiena, si terrà un incontro con lo scrittore Fabio Bacà, inserito nel programma del festival “Scrittori in Circolo”.

