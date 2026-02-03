Bacà e L’era dell’acquario La mia Chloe dietro la facciata nasconde paura e solitudine

Questa settimana si parla di un libro che ha sorpreso tutti, anche chi non si aspetterebbe. Un conduttore radio-televisivo, noto per calcio e politica, ha deciso di premiare “L’era dell’acquario” di Bacà come libro dell’anno. La scelta ha colpito perché arriva da un volto molto diverso dal mondo dei libri, e ora si attende di scoprire cosa nasconde questa opera al centro dell’attenzione.

Se a consacrare un romanzo "libro dell'anno" non è un esegeta, ma un popolare conduttore di programmi radiotv su calcio e politica, l'avvocato e juventino devoto Massimo Zampini, monta la curiosità per "L'era dell'Acquario" (Adelphi). Sarà presentato giovedì alle 19 a Milano, nella libreria-bar Verso di corso di Porta Ticinese 40. L'autore, Fabio Bacà (tenuto d'occhio dai giurati di Strega e Campiello) padroneggia l'eccezionale arte del narrare che conquista il lettore medio. Vive ad Alba Adriatica (Teramo), ma ambienta il romanzo in larga parte a Milano. Com'è che la conosce così bene? "Me l'ha raccontata Helen, persona reale e personaggio del romanzo.

