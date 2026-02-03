Libia | media ' Seif al-Islam Gheddafi ucciso da 4 uomini in giardino sua abitazione' 2

La Libia fa notizia ancora una volta. Secondo fonti, Seif al-Islam Gheddafi è stato ucciso da quattro uomini nel giardino della sua casa. Gli aggressori hanno sparato e poi sono fuggiti senza lasciare tracce. La notizia si diffonde rapidamente, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

(Adnkronos) - Secondo la fonte, il figlio dell'ex leader libico Muammar Gheddafi, è morto dopo che gli aggressori gli avevano sparato nel giardino della sua abitazione, dileguandosi subito dopo l'attacco. Di "assassinio" ha parlato anche l'emittente televisiva saudita "Al-Hadath", citando una fonte vicina alla famiglia di Seif al-Islam Gheddafi, che ha sottolineato il coinvolgimento dei quattro uomini nell'omicidio. Al Jazeera ha riferito, invece, che "la sua morte è avvenuta in circostanze misteriose". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Libia: media, 'Seif al-Islam Gheddafi ucciso da 4 uomini in giardino sua abitazione' (2) Approfondimenti su Seif al Islam Gheddafi Libia, media: “Ucciso il figlio di Gheddafi, Saif al-Islam” Tripoli, 3 febbraio 2026 – È arrivata la notizia che Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso. Libia, ucciso Saif al-Islam Gheddafi Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso oggi a Zintan, in Libia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Seif al Islam Gheddafi Libia: media, 'Seif al-Islam Gheddafi ucciso da 4 uomini in giardino sua abitazione'Tripoli, 3 feb. (Adnkronos) - Sarebbero quattro gli autori dell'attentato a Seif al-Islam Gheddafi. Lo riferisce al Arabiya citando una fonte vicina ... iltempo.it Libia, morto il figlio di Gheddafi: Seif al-Islam è stato ucciso durante uno scontro armatoTRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Abdullah Osman, consigliere di Seif al-Islam Gheddafi, ha confermato ufficialmente la morte del figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi. In un messaggio, Osman ha d ... msn.com “Ucciso Saif al-Islam, il figlio del colonnello Gheddafi”: l’annuncio dei media libici x.com Stanno facendo molto discutere queste dichiarazioni di Simba La Rue su Gheddafi. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.