Libano rapporto Unifil | Da Israele 7300 violazioni nello spazio aereo dal cessate il fuoco del 2024 invasa anche la Linea Blu con mura di cemento
Unifil ha presentato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU un rapporto sulle azioni illegali israeliane denunciando 7300 violazioni nello spazio aereo dopo il cessate il fuoco del 2024 e l'invasione della "Linea Blu" col muro di cemento Un nuovo rapporto delle Forze di Interposizione delle Nazio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
