Il Libano aspetta il Papa mentre Israele continua a bombardare | Oltre 12 mila attacchi in un anno di cessate il fuoco

Papa Leone XIV è arrivato in Turchia per la prima visita di Stato del suo pontificato. Nei prossimi giorni sarà anche in Libano, dove la tensione con Israele è tornata a crescere nelle ultime settimane, a un anno da cessate il fuoco firmato con Israele. “Questo viaggio ha, prima di tutto, un significato di unità, celebrando i 1700 anni del Concilio di Nicea. E io ho desiderato tanto questo viaggio per quello che significa per tutti i cristiani, ma è anche un grande messaggio nel mondo intero. E soprattutto, la presenza mia, della Chiesa, dei credenti sia in Turchia sia in Libano, speriamo possa annunciare, trasmettere, proclamare quanto è importante la pace in tutto il mondo”, ha detto il pontefice salutando i media sul volo che lo ha portato ad Ankara, dove è stato accolto dal capo di Stato, Recep Tayyip Erdogan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

