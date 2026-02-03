L’Hellas Verona esonera Paolo Zanetti

L’Hellas Verona ha deciso di esonerare Paolo Zanetti da allenatore, poche ore dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari, conclusa 4-0. La società ha scelto di cambiare guida tecnica per cercare di invertire un momento difficile in campionato. La decisione è arrivata subito dopo la partita e apre un nuovo capitolo per il club veneto.

2026-02-02 13:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: L’Hellas Verona ha esonerato questo lunedì l’italiano Paolo Zanetti da allenatore della prima squadra, dopo la sconfitta contro il Cagliari (4-0) all’ultima giornata. “L’Hellas Verona comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club gialloblù ringrazia Zanetti e la sua squadra per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura loro il meglio per il futuro professionistico”, ha riferito il club veronese. Zanetti lascia il Verona ultimo in Serie A con 14 punti, a 4 dalla salvezza firmata dal Lecce.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

