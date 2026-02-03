L’Hellas Verona esonera Paolo Zanetti

L’Hellas Verona ha deciso di esonerare Paolo Zanetti da allenatore, poche ore dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari, conclusa 4-0. La società ha scelto di cambiare guida tecnica per cercare di invertire un momento difficile in campionato. La decisione è arrivata subito dopo la partita e apre un nuovo capitolo per il club veneto.

2026-02-02 13:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: L’Hellas Verona ha esonerato questo lunedì l’italiano Paolo Zanetti da allenatore della prima squadra, dopo la sconfitta contro il Cagliari (4-0) all’ultima giornata. “L’Hellas Verona comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club gialloblù ringrazia Zanetti e la sua squadra per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura loro il meglio per il futuro professionistico”, ha riferito il club veronese. Zanetti lascia il Verona ultimo in Serie A con 14 punti, a 4 dalla salvezza firmata dal Lecce.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Hellas Verona Zanetti Ufficiale, l’Hellas Verona esonera Zanetti: panchina affidata all’ex Milan Sammarco L’Hellas Verona ha deciso di cambiare allenatore. Il Verona esonera Paolo Zanetti Il Verona ha deciso di sollevare dall’incarico Paolo Zanetti dopo la sconfitta per 0-4 contro il Cagliari. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Conferenza stampa | Paolo Zanetti dopo Verona-Cagliari 26/10/2025 Ultime notizie su Hellas Verona Zanetti Argomenti discussi: Rivoluzione in zona retrocessione: il Verona esonera Zanetti, il Pisa sceglie lo svedese Hiljemark; Hellas Verona, esonerato l'allenatore Paolo Zanetti: la comunicazione della società e le ipotesi per sostituirlo; Ufficiale, il Verona esonera Zanetti. Ipotesi D'Aversa, ma per adesso squadra a Sammarco; Calcio Serie A: l'Hellas Verona esonera Paolo Zanetti. Calcio Serie A: l'Hellas Verona esonera Paolo ZanettiIl tecnico di Valdagno non è più l'allenatore dei gialloblù ultimi in classifica, con 14 punti, a pari merito con il Pisa prossimo avversario al Bentegodi ... rainews.it Hellas, esonerato mister Zanetti: Sollevato dall’incarico. Allenamento affidato a SammarcoLa società Hellas Verona comunica di aver esonerato mister Paolo Zanetti. Squadra affidata (per ora) al tecnico della Primavera. veronaoggi.it RT @HellasVeronaFC: WELCOME ANDRIAS #WelcomeEdmundsson #WeAreHellas #HVFC x.com Poco da dire. Con Andrias Edmundsson l'Hellas Verona entra in un mondo caleidoscopico. Capello enzopaoloturchino, passaporto faroese, provenienza polacca, educazione siberiana. Andrias Edmundsson ha tutte le caratteristiche del personaggio che osci - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.