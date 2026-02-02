Il Verona esonera Paolo Zanetti

Il Verona ha deciso di sollevare dall’incarico Paolo Zanetti dopo la sconfitta per 0-4 contro il Cagliari. La squadra si trova in fondo alla classifica, e la sconfitta ha accelerato la decisione di cambiare allenatore. Il club ora cerca una nuova guida per cercare di uscire dalla crisi.

Fatale lo 0-4 di Cagliari e l'ultimo posto in classifica col Pisa VERONA - La 23esima giornata di serie A fa saltare un'altra panchina. Lo 0-4 col Cagliari che ha lasciato l'Hellas all'ultimo posto in classifica assieme al Pisa con 14 punti costa il posto a Paolo Zanetti, esonerato ufficialmente dalla società scaligera. "Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell'ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco", si legge nella nota del club.

