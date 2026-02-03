L’ex commissario Ue era al servizio di Epstein

L’ex commissario Ue, Lord Peter Mandelson, è finito in prima pagina dopo le nuove rivelazioni del dipartimento di Giustizia negli Stati Uniti. Le carte desecretate mostrano come Mandelson fosse molto vicino a Tony Blair e ricoprisse un ruolo di rilievo a Bruxelles. Ora si indaga su eventuali collegamenti con Epstein, e l’intera vicenda torna sotto i riflettori.

Tra i primi a cadere dopo l'ultima tranche di desecretazioni del dipartimento di Giustizia Usa c'è Lord Peter Mandelson, vicinissimo a Tony Blair e allora «ministro» a Bruxelles. La Lega replica alle accuse su Steve Bannon: «Mai ricevuti fondi, ci difenderemo in ogni sede». Ed è solo l'inizio. Il rilascio massivo da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) di 3,5 milioni di file, 2.000 video e 180.000 foto sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, sta scatenando un terremoto a livello globale, non soltanto negli Usa ma anche nel Regno Unito, dove ieri lord Peter Mandelson, settantaduenne ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, si è dimesso dal partito laburista, di cui è stato una figura chiave negli ultimi decenni, dopo che per la stesa vicenda si era dovuto dimettere, l'anno scorso, da ambasciatore.

