Un’immagine della libertà sfuggita tra le mura del carcere di Opera: Toma Taulant, 41enne albanese, è evaso lo scorso 7 dicembre. È stato aperto un procedimento nei confronti del suo compagno di cella, attualmente indagato, per aver contribuito alla rocambolesca fuga.

© Ilgiorno.it - Evaso dal carcere di Opera. Indagato il compagno di cella

C’è un indagato per la rocambolesca fuga dal carcere di Opera di Toma Taulant, 41enne albanese evaso lo scorso 7 dicembre. La Procura di Milano ha infatti iscritto nel registro degli indagati Simone Borella, 25 anni, di Cuasso al Monte (in provincia di Varese), compagno di cella del fuggitivo tuttora ricercato, con accusa di "procurata evasione", reato che prevede, in caso di condanna, una pena da sei mesi a cinque anni. Secondo gli inquirenti Borella ha favorito la fuga del 41enne scardinando la rete di protezione della cella della sezione C, del terzo piano del primo padiglione dove entrambi erano reclusi e creando una corda artigianale annodando le lenzuola utilizzate in cella con del filo di nailon permettendo così a Taulant di calarsi dalla finestra fino al piano strada. Ilgiorno.it

