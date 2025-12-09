Il Comune affida ai privati la cura di cinque aree verdi | ecco quali sono e chi le gestirà
Il Comune affida ai privati la cura e la gestione di cinque aree verdi che si trovano in diversi quartieri della città, per un totale di quasi 2.100 metri quadrati. In particolare, Ballarò Food & C. curerà le aiuole di piazza Cassa di Risparmio, Tecno Garden avrà in gestione le aiuole. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Festival di Sanremo, il Comune affida la gestione alla Rai, ma la battaglia legale non è finita
Rischio arboreo: via al monitoraggio di tutti gli alberi della città, il Comune si affida all'Arborlab di Livorno
Il Comune 'affida' il Foro Annonario ai giovani, un bando per eventi che coinvolgano gli under 35
Giampilieri, Altolia e Pezzolo. Via alla gara per la manutenzione delle opere anti alluvione Il Comune di Messina affida con urgenza i lavori di pulizia e monitoraggio delle opere post-2009, finanziati dalla Regione per 400 mila euro... - facebook.com Vai su Facebook
#6dicembre 2024, #Venezia: con determinazione n. 2509, il Comune affida allo studio H&A il progetto di rifacimento della pavimentazione del Ponte della Costituzione, meglio noto come di Calatrava. I criticati 284 gradini in vetro dovranno essere sostituiti da Vai su X
Comune affida le aree verdi ai privati - Il Comune di Luni offre la possibilità ai privati di prendersi cura delle rotonde stradali, in cambio di visibilità pubblicitaria. Riporta lanazione.it
