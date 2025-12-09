Il Comune affida ai privati la cura di cinque aree verdi | ecco quali sono e chi le gestirà

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune affida ai privati la cura e la gestione di cinque aree verdi che si trovano in diversi quartieri della città, per un totale di quasi 2.100 metri quadrati. In particolare, Ballarò Food & C. curerà le aiuole di piazza Cassa di Risparmio, Tecno Garden avrà in gestione le aiuole. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Festival di Sanremo, il Comune affida la gestione alla Rai, ma la battaglia legale non è finita

Rischio arboreo: via al monitoraggio di tutti gli alberi della città, il Comune si affida all'Arborlab di Livorno

Il Comune 'affida' il Foro Annonario ai giovani, un bando per eventi che coinvolgano gli under 35

Comune affida le aree verdi ai privati - Il Comune di Luni offre la possibilità ai privati di prendersi cura delle rotonde stradali, in cambio di visibilità pubblicitaria. Riporta lanazione.it