Letrozolo che cos' è e in quali casi si usa il farmaco salvavita per cui l' atleta Rebecca Passler è stata accusata di doping

Il caso di Rebecca Passler, l’atleta italiana accusata di doping, ha riacceso i riflettori sul letrozolo. Questo farmaco, spesso usato illegalmente per migliorare le performance sportive, ha invece un ruolo importante nella cura di alcuni tumori femminili. La storia mette in luce come un medicinale possa essere usato in modo sbagliato, ma anche quanto sia importante nella medicina.

Che cos’è il letrozolo e come funziona Il letrozolo appartiene alla classe degli inibitori dell’aromatasi: «Non è un ormone, ma un farmaco che blocca un enzima – l’aromatasi, appunto – fondamentale per la produzione degli estrogeni», chiarisce la Dottoressa Elisa Picardo, Ginecologa Ospedale Sant’Anna Aou Citta della Salute e della Scienza di Torino e Presidente ACTO (Alleanza contro il Tumore Ovarico) Piemonte, che prosegue: «L’aromatasi serve a trasformare gli androgeni in estrogeni; se si blocca questo enzima, gli estrogeni circolanti si riducono in modo significativo». Ed è proprio questo il suo effetto terapeutico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L’atleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva a una sostanza vietata, il letrozolo, nel corso delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, i riflettori si accendono su un caso di doping che sta facendo discutere.

